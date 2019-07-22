Результати виборів: відомі імена вже 40 нардепів-мажоритарників

Фото: вибори в Раду (РБК-Україна)

Результати виборів на округах закріплюють перевагу "Слуги народу"

За результатами виборів до Ради станом на 17:20 відомі імена вже 40 майбутніх нардепів, які перемогли на мажоритарних округах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційну систему ЦВК.

Зокрема, станом на 17:20, виходячи з даних системи Центрвиборчкому, стали відомі імена ще 29 переможців на одномандатних округах.

Київ

212 округ - Максим Перебийніс ("Слуга народу")

213 округ - Артем Дубнов ("Слуга народу")

218 округ - Дмитро Гурін ("Слуга народу")

Волинська область

22 округ - Ігор Палиця (самовисуванець)

Дніпропетровська область

26 округ - Кирило Нестеренко ("Слуга народу")

28 округ - Юрій Мисягін ("Слуга народу")

30 округ - Ганна Лічман ("Слуга народу")

36 округ - Роман Каптелов ("Слуга народу")

Донецька область

58 округ - Сергій Магера ("Опозиційний блок")

Житомирська область

63 округ - Богдан Кіцак ("Слуга народу")

Івано-Франківська область

88 округ - Андрій Іванчук (самовисуванець)

Кіровоградська область

103 округ - Олег Воронько ("Слуга народу")

Львівська область

120 округ - Ярослав Дубневич (самовисуванець, входив у фракцію БПП)

124 округ - Юрій Кармельчук ("Слуга народу")

Одеська область

134 округ - Олег Колєв ("Слуга народу")

Полтавська область

149 - Костянтин Касай ("Слуга народу")

Рівненська область

152 округ - Олександр Ковальчук ("Слуга народу")

154 округ - Олександр Олексійчук ("Слуга народу")

Тернопільська область

164 округ - Ігор Василів ("Слуга народу")

167 округ - Володимир Гевко ("Слуга народу")

Харківська область

170 округ - Андрій Одарченко ("Слуга народу")

172 округ - Юрій Здебський ("Слуга народу")

173 округ - Олександр Бакумов ("Слуга народу")

175 округ - Євгеній Пивоваров ("Слуга народу")

округ 176 - Дмитро Шенцев ("Опозиційний блок", нардеп VIII скликання)

177 округ - Дмитро Любота ("Слуга народу")

Черкаська область

194 округ - Любов Шпак ("Слуга народу")

Чернівецька область

202 округ - Максим Заремський ("Слуга народу")

202 округ - Георгій Мазурашу ("Слуга народу")

Отметим, раніше називалися імена 11 переможців виборів на мажоритарних округах. Зокрема, за даними ЦВК, стануть нардепами Ігор Герасименко, Артем Чорноморов і Дмитро Мікіша від "Слуги народу", самовисуванці Максим Єфімов, Олександр Ковальов, Валерій Лунченко, Ігор Молоток, Юрій Шаповалов, Олег Кулініч, та по одному кандидату від "Опозиційного блоку" (Муса Магомедов) та "Свободи" (Оксана Савчук).

Ігор Молоток раніше входив до групи "Воля народу", Кулинич і Шаповалов - до "Відродження", Максим Єфімов - до БПП, Валерій Лунченко - до "Народного фронту". Таким чином, з цих 40 мажоритарників семеро раніше вже були нардепами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до нової Ради за партійними списками можуть пройти 40 народних депутатів восьмого скликання: 14 - від "Опозиційної платформи - За життя" і по 13 від "Європейської солідарності" і "Батькивщіни". У списках партій "Слуга народу" і "Голос" діючих депутатів немає.