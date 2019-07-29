Результати виборів: 163 із 199 нардепів-мажоритарників програли на своїх округах

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

У більшості округів перемогли представники партії "Слуга народу"

Відповідно до результатів позачергових виборів до Верховної ради України, на своїх округах програли 163 із 199 депутатів-мажоритарників. Про це повідомляє Громадянська мережа "Опора" у своєму Facebook.

Підкреслюється, що 33 нардепи, які найбільше використовували бюджетні ресурси для агітації, переобралися до нової Ради.

"Результати парламентських виборів стали для багатьох сюрпризом. Щоправда, більше це стосується мажоритарних округів. 163 із 199 депутатів-мажоритарників програли на своїх округах. У більшості округів перемогли представники партії "Слуга народу". Що стосується нардепів, які найбільше використовували бюджетні ресурси у власних медійних та агітаційних цілях, то лише 33 вдалося знову переобратися до парламенту", - вказано у повідомленні "Опори".

Нагадаємо, представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив про створення партією "Слуга народу" коаліції в новому скликанні Верховної ради. При цьому він не виключив входження партії "Голос" в уже створену коаліцію.

Як писало РБК-Україна, Герус заявив, що нова Верховна рада запрацює у період з 24 серпня по 6 вересня.