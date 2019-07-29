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Результати виборів: 163 із 199 нардепів-мажоритарників програли на своїх округах

Новини » Вибори 2019    29.07.2019 - 16:07
Результати виборів: 163 із 199 нардепів-мажоритарників програли на своїх округах
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

У більшості округів перемогли представники партії "Слуга народу"

Відповідно до результатів позачергових виборів до Верховної ради України, на своїх округах програли 163 із 199 депутатів-мажоритарників. Про це повідомляє Громадянська мережа "Опора" у своєму Facebook.

Підкреслюється, що 33 нардепи, які найбільше використовували бюджетні ресурси для агітації, переобралися до нової Ради.

Результати виборів: 163 із 199 нардепів-мажоритарників програли на своїх округах

"Результати парламентських виборів стали для багатьох сюрпризом. Щоправда, більше це стосується мажоритарних округів. 163 із 199 депутатів-мажоритарників програли на своїх округах. У більшості округів перемогли представники партії "Слуга народу". Що стосується нардепів, які найбільше використовували бюджетні ресурси у власних медійних та агітаційних цілях, то лише 33 вдалося знову переобратися до парламенту", - вказано у повідомленні "Опори".

Нагадаємо, представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив про створення партією "Слуга народу" коаліції в новому скликанні Верховної ради. При цьому він не виключив входження партії "Голос" в уже створену коаліцію.

Як писало РБК-Україна, Герус заявив, що нова Верховна рада запрацює у період з 24 серпня по 6 вересня.

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