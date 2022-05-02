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Результаты вторжения России в Украину сравнимы с последствиями мировой войны, - Пауэр

Новина українською →
Понедельник 02 мая 2022 05:55
Результаты вторжения России в Украину сравнимы с последствиями мировой войны, - Пауэр Фото: Саманта Пауэр (facebook.com/AmbassadorPower)
Автор: Роман Мирончук

Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр заявила, что последствия вторжения России в Украину сравнимы с последствиями мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пауэр в интервью телеканалу ABC.

"Трудно не сделать вывод, что в некоторых отношениях это уже стало чем-то вроде мировой войны. Конечно, с точки зрения последствий, не ограничиваясь ужасами, от которых страдает украинский народ", - заявила Пауэр.

По ее словам, цена войны в Украине включает глобальную нехватку продовольствия и удобрений, что влияет на цены для потребителей и фермеров по всему миру.

"Мы обратились в Конгресс с просьбой о существенном увеличении гуманитарной помощи… чтобы иметь возможность удовлетворить эти потребности", - добавила Пауэр.

Она также отметила, что идет активная работа с фермерами из более чем 80 стран по всему миру, чтобы увеличить их производство.

Напомним, в ООН заявили, что в портах Украины заблокированы миллионы тонн зерна.

Ранее в ООН сообщили, что миру грозит голод и массовая миграция, если Россия не разблокирует украинские порты.

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