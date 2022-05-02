Результаты вторжения России в Украину сравнимы с последствиями мировой войны, - Пауэр

Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр заявила, что последствия вторжения России в Украину сравнимы с последствиями мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пауэр в интервью телеканалу ABC .

"Трудно не сделать вывод, что в некоторых отношениях это уже стало чем-то вроде мировой войны. Конечно, с точки зрения последствий, не ограничиваясь ужасами, от которых страдает украинский народ", - заявила Пауэр.

По ее словам, цена войны в Украине включает глобальную нехватку продовольствия и удобрений, что влияет на цены для потребителей и фермеров по всему миру.

"Мы обратились в Конгресс с просьбой о существенном увеличении гуманитарной помощи… чтобы иметь возможность удовлетворить эти потребности", - добавила Пауэр.

Она также отметила, что идет активная работа с фермерами из более чем 80 стран по всему миру, чтобы увеличить их производство.