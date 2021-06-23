Результаты конкурса на главу САП могут обжаловать в суде, - источник

Конкурсный отбор нового Специализированного антикоррупционного прокурора стартовал еще в феврале. Собеседование прошел лишь один кандидат - детектив НАБУ Александр Клименко.

После того как международные эксперты не проголосовали за депутата от "Слуги народа", главу парламентского комитета Андрея Костина, конкурсный отбор и вовсе был поставлен на паузу.

На собеседование не прошли Максим Грищук, детектив НАБУ Елена Кролевецкая, а также начальники прокуратур Львовской и Тернопольской области Антон Войтенко и Александр Божко.

Источник издания в комиссии, пожелавший сохранить анонимность, предположил, что результаты конкурса могут обжаловать в суде. Якобы чтобы вернуть в него "нужных" кандидатов или вообще "заморозить" ситуацию.