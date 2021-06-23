Результати конкурсу на голову САП можуть оскаржити в суді, - джерело

Конкурсний відбір нового спеціалізованого антикорупційного прокурора стартував ще в лютому. Співбесіду пройшов лише один кандидат - детектив НАБУ Олександр Клименко.

Після того як міжнародні експерти не проголосували за депутата від "Слуги народу", голову парламентського комітету Андрія Костіна, конкурсний відбір і зовсім був поставлений на паузу.

На співбесіду не пройшли Максим Грищук, детектив НАБУ Олена Кролевецька, а також начальники прокуратур Львівської та Тернопільської області Антон Войтенко та Олександр Божко.

Джерело видання в комісії, що побажало зберегти анонімність, припустило, що результати конкурсу можуть оскаржити в суді. Нібито щоб повернути в нього "потрібних" кандидатів або взагалі "заморозити" ситуацію.