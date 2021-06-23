Результати конкурсу на голову САП можуть оскаржити в суді, - джерело
Конкурсний відбір нового спеціалізованого антикорупційного прокурора стартував ще в лютому. Співбесіду пройшов лише один кандидат - детектив НАБУ Олександр Клименко.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Конкурсний глухий кут. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ".
Після того як міжнародні експерти не проголосували за депутата від "Слуги народу", голову парламентського комітету Андрія Костіна, конкурсний відбір і зовсім був поставлений на паузу.
На співбесіду не пройшли Максим Грищук, детектив НАБУ Олена Кролевецька, а також начальники прокуратур Львівської та Тернопільської області Антон Войтенко та Олександр Божко.
Джерело видання в комісії, що побажало зберегти анонімність, припустило, що результати конкурсу можуть оскаржити в суді. Нібито щоб повернути в нього "потрібних" кандидатів або взагалі "заморозити" ситуацію.
Нагадаємо, джерело РБК-Україна повідомляло, що Костін є основним претендентом на посаду голови САП.
Зазначимо, попередній глава відомства Назар Холодницький повідомив про свою відставку.
Виконує обов'язки голови САП тепер Максим Грищук, який у 2015 році разом з Холодницьким претендував на посаду голови відомства.