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Результати конкурсу на голову САП можуть оскаржити в суді, - джерело

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Київ, Середа 23 червня 2021 10:25
Результати конкурсу на голову САП можуть оскаржити в суді, - джерело Фото: в Україні вибирають главу САП (gp.gov.ua)
Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Конкурсний відбір нового спеціалізованого антикорупційного прокурора стартував ще в лютому. Співбесіду пройшов лише один кандидат - детектив НАБУ Олександр Клименко.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Конкурсний глухий кут. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ".

Після того як міжнародні експерти не проголосували за депутата від "Слуги народу", голову парламентського комітету Андрія Костіна, конкурсний відбір і зовсім був поставлений на паузу.

На співбесіду не пройшли Максим Грищук, детектив НАБУ Олена Кролевецька, а також начальники прокуратур Львівської та Тернопільської області Антон Войтенко та Олександр Божко.

Джерело видання в комісії, що побажало зберегти анонімність, припустило, що результати конкурсу можуть оскаржити в суді. Нібито щоб повернути в нього "потрібних" кандидатів або взагалі "заморозити" ситуацію.

Нагадаємо, джерело РБК-Україна повідомляло, що Костін є основним претендентом на посаду голови САП.

Зазначимо, попередній глава відомства Назар Холодницький повідомив про свою відставку.

Виконує обов'язки голови САП тепер Максим Грищук, який у 2015 році разом з Холодницьким претендував на посаду голови відомства.

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