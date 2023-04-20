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Результативна нічия з "Бенфікою" дозволила "Інтеру" вийти до 1/2 фіналу ЛЧ

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Четвер 20 квітня 2023 01:19
Результативна нічия з "Бенфікою" дозволила "Інтеру" вийти до 1/2 фіналу ЛЧ Фото: Інтер вийшов до півфіналу ЛЧ пройшовши Бенфіку (facebook.com/UEFAChampionsLeague)
Автор: Максим Шушко

"Інтер" здолав "Бенфіку" за сумою двох матчів із загальним рахунком 5:3 та вийшов до півфіналу Ліги Чемпіонів, де зустрінеться із вічним ворогом "Міланом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу, матчі відповіді

"Інтер" - "Бенфіка" - 3:3

Голи: Барелла,14, Аурснес,38, Мартінес,68, Корреа,78, Сілва,86, Муса,90+5.

ВІДЕО

Господарі поля перед початком поєдинку відчували себе доволі комфортно, адже позитивний результат у першому матчі, в якому команда Сімоне Індзагі здобула перевагу у два м'ячі, дозволяв "Інтеру" віддати м'яч супернику та "сидіти" на своїй половині поля в очікуванні атак. На 14-ій хвилині матчу, після обрізки гравців "Бефіки" хавбек італійців Ніколо Барелла скористався нагодою та відправив м'яч у дальню дев'ятку воріт суперника. Гостям необхідно було відігравати вже три м'ячі, в одній із атак забити таки вдалося, півзахисник Фредрік Аурснес на 38-ій хвилині замкнув подачу із правого фангу від Рафи Сілви та зрівняв рахунок у матчі.

У другомі таймі форвард Лаутаро Мартінес забив другий м'яч у ворота гостей, після чергової контратаки господарів поля. Згодом, на 78-ій хвилині, Хоакін Корреа, який замінив на полі Лаутаро забив третій м'яч для своєї команди. При загальному рахунку 5:1 за сумою двох матчів "Бенфіка", маючи в запасі всього навсього 15 хвилин не покидала спроб вразити ворота міланців. Команда боролася до кінця і зуміла наприкінці поєдинку відіграти два м'ячі, на 86-ій хвилині ворота суперника вразив Антоніо Сілва, а на 90+5 забив хорватський нападник Петар Муса.

Раніше ми писали, міланський "Інтер" впевнено переграв "Бенфіку" на виїзді у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів.

Нагадаємо, "Ман Сіті" здолав "Баварію" у двоматчевому протистоянні за вихід до півфіналу ЛЧ.

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