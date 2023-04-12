Ліга чемпіонів: "Інтер" упевнено переграв "Бенфіку" на виїзді

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу, перші матчі

"Бенфіка" – "Інтер" – 0:2

Голи: Барелла, 51, Лукаку, 82 (пенальті)

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Ініціативою у перші хвилини несподівано заволоділи гості. Та перший змарнований момент – у пасиві "орлів". Дімарко фактично подарував м'яч Рамушу в межах штрафного майданчика міланців, але його удар зумів парирувати Онана.

Надалі ж на полі побільшало боротьби. "Інтер" активно пресингував лісабонців на кожному клаптику поля. Натомість "Бенфіка" виявилася неготовою до такого підходу "нерадзуррі", тож фактично відмовилася від атакувальної гри та вплуталася у "рубку" між двома карними зонами.

Методичні спроби "Інтера" загострити ситуацію з флангів принесли плоди на старті другого тайму. Вдало до атаки підключився центрбек Бастоні, який виконав навіс на дальню стійку від лівого краю. Там опинився Барелла і головою відправив м'яч у дальній кут – 0:1.

Гол "відкрив" матч. "Бенфіка" ледь не в атаці у відповідь тричі намагалася завдати вирішального удару, та щоразу оборона міланців опинялася на шляху м'яча. Далі ж у центрі уваги опинився Мхітарян. Екс-зірка УПЛ прорвався до штрафного й пробив, але кіпер зумів парирувати удар.

"Інтер" створив ще кілька напівнагод, але забив вдруге після допомоги суперника. Це Маріу зіграв рукою на лінії штрафного майданчика – пенальті. До позначки підійшов Лукаку та впевненим постріл у нижній кут встановив остаточний рахунок поєдинку. Тепер "нерадзуррі" стали однозначним фаворитом протистояння.