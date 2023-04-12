ua ru
Ср, 12 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ліга чемпіонів: "Інтер" упевнено переграв "Бенфіку" на виїзді

Новость на русском →
Лісабон, Середа 12 квітня 2023 00:05
Ліга чемпіонів: "Інтер" упевнено переграв "Бенфіку" на виїзді Фото: Ніколо Барелла забив перший м'яч "нерадзуррі" (facebook.com/Inter)
Автор: Антон Федорців

Ззовні легкою перемогою міланського "Інтера" завершився перший чвертьфінал Ліги чемпіонів 2022/23 проти лісабонської "Бенфіки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу, перші матчі

"Бенфіка" – "Інтер" – 0:2

Голи: Барелла, 51, Лукаку, 82 (пенальті)

ВІДЕО

Ініціативою у перші хвилини несподівано заволоділи гості. Та перший змарнований момент – у пасиві "орлів". Дімарко фактично подарував м'яч Рамушу в межах штрафного майданчика міланців, але його удар зумів парирувати Онана.

Надалі ж на полі побільшало боротьби. "Інтер" активно пресингував лісабонців на кожному клаптику поля. Натомість "Бенфіка" виявилася неготовою до такого підходу "нерадзуррі", тож фактично відмовилася від атакувальної гри та вплуталася у "рубку" між двома карними зонами.

Методичні спроби "Інтера" загострити ситуацію з флангів принесли плоди на старті другого тайму. Вдало до атаки підключився центрбек Бастоні, який виконав навіс на дальню стійку від лівого краю. Там опинився Барелла і головою відправив м'яч у дальній кут – 0:1.

Гол "відкрив" матч. "Бенфіка" ледь не в атаці у відповідь тричі намагалася завдати вирішального удару, та щоразу оборона міланців опинялася на шляху м'яча. Далі ж у центрі уваги опинився Мхітарян. Екс-зірка УПЛ прорвався до штрафного й пробив, але кіпер зумів парирувати удар.

"Інтер" створив ще кілька напівнагод, але забив вдруге після допомоги суперника. Це Маріу зіграв рукою на лінії штрафного майданчика – пенальті. До позначки підійшов Лукаку та впевненим постріл у нижній кут встановив остаточний рахунок поєдинку. Тепер "нерадзуррі" стали однозначним фаворитом протистояння.

До слова, напередодні порівняли графіки "Арсенала" та "Манчестер Сіті" в чемпіонських перегонах АПЛ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ліга чемпіонів Бенфика
NEWS
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
DAILY
Олександр Павлюк: 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022 року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Павлюк: 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022 року