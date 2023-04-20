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"МанСіті" пройшов "Баварію" на шляху до 1/2 фіналу ЛЧ

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Четвер 20 квітня 2023 00:31
"МанСіті" пройшов "Баварію" на шляху до 1/2 фіналу ЛЧ Фото: команда Гвардіоли вийшла до півфіналу Ліги Чемпіонів (facebook.com/UEFAChampionsLeague)
Автор: Максим Шушко

За сумою двоматчевого протистояння "Манчестер Сіті" переграв "Баварію" із загальним рахунко 4:1 та пройшов до півфіналу Ліги Чемпіонів, де зустрінеться із мадридським "Реалом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу, матчі відповіді:

"Баварія" - "Манчестер Сіті" - 1:1

Голи: Холанд, 57, Кімміх, 83

ВІДЕО

Мюнхенська "Баварія" на своєму полі приймала "Ман Сіті". Господарям поля після розгромної поразки у першому матчі необхідно було відіграти три м'ячі. У першому таймі німецька команда проводила агресивні атаки, тримала м'яч під контролем, що зробити суперникам команди Гвардіоли вдається доволі рідко, однак реалізувати свої моменти господарі Альянс арени так і не змогли. Натомість "Манчестер Сіті" в контратаці отримали право на пробиття 11-метрового. Форвард "містян" Ерлінг Холанд схибив з позначки.

У другому таймі "Баварія" продовжила атакувати ворота суперника. Гості майстерно вичікували можливості для швидких контратак. На 57-ій хвилині матчу Ерлінг Холанд із передачі Кевіна Де Брюйне таки відправив м'яч у сітку, чим збільшив перевагу своєї команди над "Баварією" за сумою двох поєдинків до непристойних 0:4. Наприкінці поєдинку, на 83-ій хвилин хавбек мюнхенців Йозуа Кімміх з пенальні відквитав один м'яч чим встановив остаточний результат у матчі 1:1.

Раніше ми повідомляли, "Манчестер Сіті" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів розгромно переміг "Баварію".

Нагадаємо, "Мілан" переграв "Наполі" за сумою двох матчів та вийшов до півфіналу ЛЧ.

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