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В результаті вибухів у Мелітополі знищено дві бази окупантів, - мер

Фото: в результаті вибухів у Мелітополі знищено дві бази окупантів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські військові двома влучними пострілами змогли знищити бази російських військових у тимчасово окупованому Мелітополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

За його словами, вибухи чули жителі північної частини міста. Він розповів, що детальну інформацію про кількість вбитих окупантів, та куди саме поцілили українські військові - необхідно очікувати від Генштабу.

"Сьогодні для них продовжуються пекельні вихідні, як і весь минулий тиждень. Відомо, що сотні росіян повернуться додому в чорних пакетах", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні, 5 березня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи.

Мер Мелітополя Іван Федоров зазначив, що росіяни масово переміщають своїх солдатів та військову техніку до міста та готуються до оборони.

РБК-Україна також повідомляло, що Федоров відреагував на "призначення" окупантами Мелітополя "столицею" Запорізької області.

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МелітопольВійна Росії проти України