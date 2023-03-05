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В результате взрывов в Мелитополе уничтожены две базы окупантов, - мэр

Фото: в результате взрывов в Мелитополе уничтожены две базы окупантов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные двумя точными выстрелами смогли уничтожить базы российских военных во временно оккупированном Мелитополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

По его словам, взрывы слышали жители северной части города. Он рассказал, что подробную информацию о количестве убитых оккупантов, и куда попали украинские военные - необходимо ожидать от Генштаба.

"Сегодня для них продолжаются адские выходные, как и вся прошедшая неделя. Известно, что сотни россиян вернутся домой в черных пакетах", - сказал он.

Напомним, сегодня, 5 марта, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздались взрывы.

Мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что россияне массово перемещают своих солдат и военную технику в город и готовятся к обороне.

РБК-Украина также сообщало, что Федоров отреагировал на "назначение" оккупантами Мелитополя "столицей" Запорожской области.

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МелитопольВойна России против Украины