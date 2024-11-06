Результати виброрів у США: за кого проголосувала Джорджія

Вибори в США 2024: результат у Джорджії

За результатами виборів 5 листопада 2024 у Джорджії, які наводить CNN, кандидати на посаду президента США отримали:

50,7% голосів – Дональд Трамп

48,4% голосів – Камала Гарріс

Згідно з правилами виборів у США, кандидат-переможець всенародного голосування забере голоси всіх 16 делегатів Джорджії у Колегію вибірників.

Чому Джорджія належить до ключових штатів на виборах

Сполучені Штати мають незвичну виборчу систему, через особливості якої загальний результат виборів може залежати від перебігу голосування в окремих штатах.

До того ж американці не голосують за президента безпосередньо. Насправді вони віддають голоси за членів Колегії вибірників, які вже обиратимуть президента, виходячи з результатів виборів у тому чи іншому штаті.

Більшість штатів стабільно підтримують демократів або республіканців від виборів до виборів. Водночас є низка так званих "хитких" штатів, де представники партій мають приблизно порівну симпатій. Тому кандидати в президенти приділяють їм найбільше уваги під час агітації, щоб схилити більшість на свій бік.

"Хиткими" на виборах 2024 в США є 7 штатів: Пенсильванія, Вісконсін, Мічиган, Арізона, Невада, Північна Кароліна і Джорджія.

Напередодні голосування рейтинги в Джорджії були майже однаковими для обох кандидатів. З мінімальним відривом у межах статистичної похибки перевагу мав республіканець Дональд Трамп з 48,2% голосів. Демократку Камалу Гарріс готові були підтримати 47,5% опитаних.

Як голосувала Джорджія на минулих виборах

Джорджія розташована у південному регіоні країни, який раніше завжди підтримував республіканців. Проте у 2020 році перевага "хитнулася" на бік демократів.

На той момент президент США і кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп намагався перешкодити перемозі у Джорджії свого опонента Джо Байдена, за що отримав кримінальне звинувачення у втручанні в виборчий процес.

Байден на виборах 2020 випередив Трампа із перевагою у 0,23% (49,47% проти 49,24%).

У 2016 році Джорджія була на боці республіканців. Тоді за Дональда Трампа віддали голоси 50,38% виборців, а за демократку Гілларі Клінтон – 45,29%.

На виборах 2012, 2008, 2004, 2000, 1996 в Джорджії також перемагали республіканці

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації NBC News, ВВС, дані FiveThirtyEight та Wikipedia.