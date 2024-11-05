Результати виборів у США: хто переможе у президентських перегонах

ЗМІСТ

Виборча кампанія у США добігла завершення – 5 листопада мільйони американців підуть на виборчі дільниці, щоб проголосувати за свого кандидата в президенти. Втім, десятки мільйонів виборців у США вже скористалися іншими опціями – проголосували завчасно або надіслали бюлетень поштою.

Ці президентські вибори у США вважаються одним з найменш передбачуваних за багато років, адже рівні шанси на перемогу зберігають обидва кандидати.

Рейтинги кандидатів

На виборах у США – двоє ключових кандидатів, Камала Гарріс від демократів та Дональд Трамп від республіканців. Останні місяці вони проводили активну передвиборчу кампанію, намагаючись схилити на свою користь виборців, які ще не визначилися.

Тим не менш опитування засвідчують, що їх рейтинги залишаються рівними в межах статистичної похибки. Така ситуація складається як загалом по країні, так і в ключових "хитких" штатах. За опитуванням телеканалу NBC, проведеним 30 жовтня – 2 листопада, Гарріс та Трамп мають по 49% підтримки.

Інші опитування дають дуже подібні результати, як і різноманітні математичні моделі, які використовуються для прогнозування результатів виборів. Детальніше рейтинги в цілому по країні та по окремих штатах кандидатів дивіться за посиланням.

В таких умовах долю виборів можуть визначити лічені тисячі голосів, при тому що населення США (включно з тими, хто не має права голосувати) складає понад 330 мільйонів.

Коли будуть результати виборів у окремих штатах

У США голоси рахуються не вручну, а за допомогою спеціальних машин, тож результат голосування на дільницях часто стає відомий за лічені години після завершення голосування.

У США переможця президентських виборів першими фактично оголошують ЗМІ. Вони збирають та узагальнюють інформацію від окремих штатів. У США своєрідна система виборів, коли населення формально голосує не за кандидата напряму, а за виборників, які потім мають обрати президента. Тому де-юре одночасно відбуваються окремі вибори в кожному штаті.

Час роботи виборчих дільниць в кожному штаті відрізняється, але як правило вони працюють з 5:00-7:00 до 18:00-20:00. Як показує досвід попередніх виборів, попередні дані про переможця можуть стати відомі близько 23:00 за східним часом США (6:00 за Києвом).

Що може затримати підрахунок голосів

У США популярним є раннє голосування. Виборці можуть або завчасно прийти на дільницю, або проголосувати поштою чи в деяких штатах через e-mail. Станом на 3 листопада у США проголосувало понад 75 мільйонів виборців. У різних штатах існує різний порядок підрахунку голосів, відправлених поштою. У частині штатів їх можна рахувати завчасно, у інших – лише після завершення голосування у день виборів. Саме підрахунок таких голосів може затягнути оголошення результатів. І мова може йти не про години, а про дні чи навіть тижні – особливо, якщо кандидати почнуть оскаржувати результати підрахунку в судовому порядку.