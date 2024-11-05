Результаты выборов в США: кто победит в президентской гонке

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Избирательная кампания в США завершилась – 5 ноября миллионы американцев пойдут на избирательные участки, чтобы проголосовать за своего кандидата в президенты. Впрочем, десятки миллионов избирателей в США уже воспользовались другими опциями – проголосовали заблаговременно или отправили бюллетень по почте.

Эти президентские выборы в США считаются одним из наименее прогнозируемых за многие годы, ведь равные шансы на победу сохраняют оба кандидата.

Рейтинги кандидатов

На выборах в США – два ключевых кандидата, Камала Харрис от демократов и Дональд Трамп от республиканцев. Последние месяцы они проводили активную предвыборную кампанию, пытаясь склонить в свою пользу еще не определившихся избирателей.

Тем не менее опросы свидетельствуют о том, что их рейтинги остаются равными в рамках статистической погрешности. Такая ситуация складывается как в целом по стране, так и в ключевых "колеблющихся" штатах. По опросу телеканала NBC, проведенному 30 октября – 2 ноября, Харрис и Трамп имеют по 49% поддержки.

Другие опросы дают очень подобные результаты, как и различные математические модели, которые используются для прогнозирования результатов выборов. Детальнее рейтинги в целом по стране и по отдельным штатам кандидатов смотрите по ссылке.

В таких условиях судьбу выборов могут определить считанные тысячи голосов, при том что население США (включая тех, кто не имеет права голосовать) составляет более 330 миллионов.

Когда будут результаты выборов в отдельных штатах

В США голоса считаются не вручную, а с помощью специальных машин, поэтому результат голосования на участках часто становится известен через считанные часы после завершения голосования.

В США победителя президентских выборов первыми фактически объявляют СМИ. Они собирают и обобщают информацию от отдельных штатов. В США своеобразная система выборов, когда население формально голосует не за кандидата напрямую, а за выборщиков, которые затем должны избрать президента. Поэтому де-юре одновременно проходят отдельные выборы в каждом штате.

Время работы избирательных участков в каждом штате отличается, но обычно они работают с 5:00-7:00 до 18:00-20:00. Как показывает опыт предыдущих выборов, предварительные данные о победителе могут стать известны около 23:00 по восточному времени США (6:00 по Киеву).

Что может задержать подсчет голосов

В США популярно раннее голосование. Избиратели могут либо заблаговременно прийти на участок, либо проголосовать по почте или в некоторых штатах по e-mail. По состоянию на 3 ноября в США проголосовало более 75 миллионов избирателей. В разных штатах существует разный порядок подсчета голосов, отправленных по почте. В части штатов их можно считать заблаговременно, в других – только после завершения голосования в день выборов. Именно подсчет таких голосов может затянуть оглашение результатов. И речь может идти не о часах, а о днях или даже неделях – особенно если кандидаты начнут обжаловать результаты подсчета в судебном порядке.