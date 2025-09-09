ua en ru
Вт, 09 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Результати виборів у Норвегії: чому формування коаліції може стати драмою

Норвегія, Вівторок 09 вересня 2025 04:48
UA EN RU
Результати виборів у Норвегії: чому формування коаліції може стати драмою Ілюстративне фото: прапор Норвегії (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

На парламентських виборах у Норвегії, що відбулися 8 вересня 2025 року, лейбористи зберегли владу, але формування коаліції обіцяє непрості переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Finansial Times.

Отож, на парламентських виборах у Норвегії лейбористська партія прем’єр-міністра Йонаса Гара Стере зуміла зберегти владу, отримавши 89 мандатів - лише на три більше від необхідної більшості. Це дає їй шанс сформувати уряд, хоча найімовірніше - у форматі меншості, що вимагатиме домовленостей із союзниками.

Розклад сил

На парламентських виборах у Норвегії консерватори та їхні союзники зазнали значних втрат, що стало найгіршим результатом для правоцентристів за останні десятиліття.

Консервативна партія під керівництвом колишньої прем’єр-міністерки Ерни Солберг втратила близько шести пунктів порівняно з попереднім голосуванням. Це - найслабший результат за багато років, що ставить під сумнів перспективи політичного відновлення консерваторів у найближчому майбутньому.

Однак не лише консерватори втратили підтримку. Дві партії, які раніше виступали союзниками лейбористів, також зазнали відчутних поразок:

  • Центристська партія впала з 13,6% до 5,7%.
  • Соціалістична ліва партія (так звані "червоні-зелені") знизилася з 7,6% до 5,5%.

На фоні падіння великих сил деякі менші партії зуміли зміцнити свої позиції:

  • Партія "Червоні" (екс-комуністи) дещо піднялася й досягла 5,4%;
  • Зелені додали понад піввідсотка та зупинилися на рівні 4,6%.

Такі результати свідчать про подальшу фрагментацію норвезької політики. Великі партії втрачають частку голосів, а менші політичні сили поступово посилюють вплив, що ускладнить процес формування стабільних коаліцій у новому парламенті.

Хоча лейбористи прем’єра Йонаса Гара Стере зберегли більшість і контроль над урядом, політичний ландшафт країни стає дедалі більш роздробленим, а переговори про майбутні коаліції - складнішими.

Ключові теми виборів

  • Зростання цін і інфляція стали головним викликом для виборців.

  • Податок на багатство викликав гарячі суперечки: лейбористи підтримували його як інструмент соціальної справедливості, тоді як опозиція виступала за скасування.

  • Енергетична політика та відносини з ЄС також були у фокусі після виходу Центристської партії з коаліції на початку року.

Громадяни голосували на тлі війни в Україні та політичних змін у США, що підштовхнуло виборців зробити ставку на стабільність і досвідчене керівництво.

Хоча лейбористи втримали владу, перед ними - непрості переговори з іншими партіями задля створення стабільної більшості. Уряд зосередиться на боротьбі з інфляцією, питаннях соціальної рівності та сталого розвитку.

Нагадаємо, Норвегія слідом за ЄС знизила цінову стелю на російську нафту.

Крім того, Норвегія інвестує 10 мільярдів фунтів у п’ять британських фрегатів, щоб посилити флот у Північній Європі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Норвегія Парламентські вибори
Новини
ЗСУ просунулись на Сумському напрямку, армія РФ готується до штурму Покровська: карти ISW
ЗСУ просунулись на Сумському напрямку, армія РФ готується до штурму Покровська: карти ISW
Аналітика
Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України