Результати виборів у Норвегії: чому формування коаліції може стати драмою

На парламентських виборах у Норвегії, що відбулися 8 вересня 2025 року, лейбористи зберегли владу, але формування коаліції обіцяє непрості переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Finansial Times .

Отож, на парламентських виборах у Норвегії лейбористська партія прем’єр-міністра Йонаса Гара Стере зуміла зберегти владу, отримавши 89 мандатів - лише на три більше від необхідної більшості. Це дає їй шанс сформувати уряд, хоча найімовірніше - у форматі меншості, що вимагатиме домовленостей із союзниками.

Розклад сил

На парламентських виборах у Норвегії консерватори та їхні союзники зазнали значних втрат, що стало найгіршим результатом для правоцентристів за останні десятиліття.

Консервативна партія під керівництвом колишньої прем’єр-міністерки Ерни Солберг втратила близько шести пунктів порівняно з попереднім голосуванням. Це - найслабший результат за багато років, що ставить під сумнів перспективи політичного відновлення консерваторів у найближчому майбутньому.

Однак не лише консерватори втратили підтримку. Дві партії, які раніше виступали союзниками лейбористів, також зазнали відчутних поразок:

Центристська партія впала з 13,6% до 5,7%.

Соціалістична ліва партія (так звані "червоні-зелені") знизилася з 7,6% до 5,5%.

На фоні падіння великих сил деякі менші партії зуміли зміцнити свої позиції:

Партія "Червоні" (екс-комуністи) дещо піднялася й досягла 5,4%;

Зелені додали понад піввідсотка та зупинилися на рівні 4,6%.

Такі результати свідчать про подальшу фрагментацію норвезької політики. Великі партії втрачають частку голосів, а менші політичні сили поступово посилюють вплив, що ускладнить процес формування стабільних коаліцій у новому парламенті.

Хоча лейбористи прем’єра Йонаса Гара Стере зберегли більшість і контроль над урядом, політичний ландшафт країни стає дедалі більш роздробленим, а переговори про майбутні коаліції - складнішими.

Ключові теми виборів

Зростання цін і інфляція стали головним викликом для виборців.

Податок на багатство викликав гарячі суперечки: лейбористи підтримували його як інструмент соціальної справедливості, тоді як опозиція виступала за скасування.

Енергетична політика та відносини з ЄС також були у фокусі після виходу Центристської партії з коаліції на початку року.

Громадяни голосували на тлі війни в Україні та політичних змін у США, що підштовхнуло виборців зробити ставку на стабільність і досвідчене керівництво.

Хоча лейбористи втримали владу, перед ними - непрості переговори з іншими партіями задля створення стабільної більшості. Уряд зосередиться на боротьбі з інфляцією, питаннях соціальної рівності та сталого розвитку.