ua en ru
Пт, 05 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Норвегія слідом за ЄС знизила цінову стелю на російську нафту

Норвегія, П'ятниця 05 вересня 2025 22:20
UA EN RU
Норвегія слідом за ЄС знизила цінову стелю на російську нафту Фото: міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Норвегія ухвалила рішення знизити цінову стелю на російську нафту в межах санкцій проти РФ, узгоджених з Європейським Союзом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Норвегії.

Своїм рішенням Норвегія приєдналась до країн ЄС, які знизили стелю цін на російську нафту з 60 до 47,6 долара за барель.

"Експорт нафти все ще становить третину доходів російського уряду. Зменшення доходів та посилення тиску на російську економіку ускладнює російській владі ведення незаконної війни в Україні", - заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Зазначається, що тепер норвезькі компанії більше не зможуть імпортувати та купувати нафту й нафтопродукти за ціною вище встановленої для Норвегії, ЄС та третіх країн.

Також заборонено надавати технічну допомогу, посередницькі послуги, фінансування або фінансову допомогу, пов'язану з торгівлею, брокерськими послугами або транспортуванням до третіх країн сирої нафти або нафтопродуктів, що походять або експортуються з Росії.

ЕС знизив цінову стелю на російську нафту

Нагадаємо, 18 липня ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій проти Росії, згідно з яким максимальну ціну на російську нафту було знижено з 60 до 47,6 долара за барель. Рішення набуло чинності 3 вересня.

Крім того, було запроваджено автоматичний та динамічний механізм для встановлення майбутнього ліміту ціни. Як повідомлялося, гранична ціна має бути на 15% нижче, ніж середня ринкова на сиру нафти Urals за попередній звітній період.

До того ж Канада також знизила цінову стелю на російську нафту - на 12%.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАФТА Норвегія
Новини
"Молоде бабине літо". Якою буде погода у вересні й чи чекати заморозки, - бліц із синоптиком
"Молоде бабине літо". Якою буде погода у вересні й чи чекати заморозки, - бліц із синоптиком
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії