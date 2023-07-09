В результате пожара на АЗС в Киеве есть пострадавшие
В результате сегодняшнего пожара на АЗС есть трое пострадавших. Двух госпитализировали в больницу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.
"Медики госпитализировали двух пострадавших от пожара на АЗС в Деснянском районе", - сообщил мэр.
Он также рассказал, что третьего пострадавшего сейчас осматривают, а затем также госпитализируют.
"Пожарно-спасательные службы продолжают работать на месте", - добавил Кличко.
Пожар ликвидирован
"Пожар на АЗС ликвидирован", - сообщил мэр столицы.
По его данным, огонь бушевал на площади 1500 м кв. Сейчас спасатели до сих пор продолжают разведку помещений.
"Медики госпитализировали трех пострадавших мужчин. Самому младшему - 17 лет", - добавил Кличко.
Пожар на АЗС
Сегодня, 9 июля, на Броварском шоссе в Киеве произошел масштабный пожар.
Отмечается, что пожарные уже занимаются ликвидацией пожара на АЗС в Днепровском районе. К тушению привлекли 30 человек личного состава и 5 единиц техники.
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