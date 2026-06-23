Результати НМТ-2026: де шукати свої бали та як отримати довідку з печаткою УЦОЯО

Учасники основних сесій національного мультипредметного тесту (НМТ), які складали іспит 8 та 9 червня, відсьогодні можуть переглянути свої офіційні результати за шкалою 100-200 балів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
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Результати учасників, які проходили тестування 4 та 5 червня, були оприлюднені ще 18 червня.
Офіційні результати розміщено в персональних кабінетах учасників тестування.
У вкладці "Результат НМТ-2026" доступна інформаційна картка учасника НМТ, яка необхідна для вступу до українських закладів вищої освіти. Також вступники можуть завантажити окремі картки результатів із кожного предмета.
Учасники основних сесій НМТ, які проходили тестування після 30 травня, отримають свої результати в персональних кабінетах не пізніше 3 липня.
УЦОЯО закликав вступників регулярно перевіряти свої кабінети, щоб не пропустити появу результатів.
Для вступу до українських вишів достатньо інформаційної картки учасника НМТ, яка формується в особистому кабінеті.
Водночас учасники, яким потрібно подати офіційний документ із результатами до закордонного закладу освіти, зможуть замовити спеціальний витяг із відомостей результатів НМТ. Йдеться про довідку з підписом директора Українського центру оцінювання якості освіти та печаткою установи.
У Центрі повідомили, що така можливість з'явиться після того, як результати отримають учасники всіх сесій тестування.
Нагадаємо, учасники НМТ, які складали тестування 1-3 червня, також вже можуть переглянути свої офіційні результати в особистих кабінетах та сформувати інформаційну картку для вступу до українських вишів.
РБК-Україна також розповідало, що навіть у разі провалу НМТ абітурієнти можуть продовжити навчання у 2026 році. Без результатів тесту можна вступити до військових вишів (за внутрішніми іспитами), фахових і професійних коледжів, а також на окремі польсько-українські освітні програми.