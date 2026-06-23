Результати НМТ-2026: де шукати свої бали та як отримати довідку з печаткою УЦОЯО

Головне: Результати НМТ: Учасники основних сесій НМТ-2026, які складали тестування 8 та 9 червня, відсьогодні можуть переглянути свої офіційні результати за шкалою 100-200 балів.

Учасники основних сесій НМТ-2026, які складали тестування 8 та 9 червня, відсьогодні можуть переглянути свої офіційні результати за шкалою 100-200 балів. Де шукати результати: Оцінки вже завантажено в персональні кабінети вступників.

Оцінки вже завантажено в персональні кабінети вступників. Графік для інших сесій: Вступники, які складали НМТ в інші дні після 30 травня, отримають свої бали в кабінетах не пізніше 3 липня.

Вступники, які складали НМТ в інші дні після 30 травня, отримають свої бали в кабінетах не пізніше 3 липня. Правила для вступу за кордон: Для іноземних вишів потрібен спеціальний паперовий витяг із відомостей НМТ із мокрою печаткою установи та підписом директора УЦОЯО.

Результати учасників, які проходили тестування 4 та 5 червня, були оприлюднені ще 18 червня.

Де переглянути результати НМТ

Офіційні результати розміщено в персональних кабінетах учасників тестування.

У вкладці "Результат НМТ-2026" доступна інформаційна картка учасника НМТ, яка необхідна для вступу до українських закладів вищої освіти. Також вступники можуть завантажити окремі картки результатів із кожного предмета.

Коли будуть результати інших сесій

Учасники основних сесій НМТ, які проходили тестування після 30 травня, отримають свої результати в персональних кабінетах не пізніше 3 липня.

УЦОЯО закликав вступників регулярно перевіряти свої кабінети, щоб не пропустити появу результатів.

Що робити тим, хто вступає за кордон

Для вступу до українських вишів достатньо інформаційної картки учасника НМТ, яка формується в особистому кабінеті.

Водночас учасники, яким потрібно подати офіційний документ із результатами до закордонного закладу освіти, зможуть замовити спеціальний витяг із відомостей результатів НМТ. Йдеться про довідку з підписом директора Українського центру оцінювання якості освіти та печаткою установи.

У Центрі повідомили, що така можливість з'явиться після того, як результати отримають учасники всіх сесій тестування.