Результаты НМТ-2026: где найти свои баллы и как получить справку с печатью УЦОЯО

Участники основных сессий национального мультипредметного теста (НМТ), сдавшие экзамен 8 и 9 июня, с сегодняшнего дня могут ознакомиться со своими официальными результатами по шкале 100-200 баллов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценки качества образования (УЦОЯО).
Главное:
Результаты участников, сдававших тестирование 4 и 5 июня, были обнародованы еще 18 июня.
Официальные результаты размещены в личных кабинетах участников тестирования.
Во вкладке "Результат НМТ-2026" доступна информационная карточка участника НМТ, которая необходима для поступления в украинские высшие учебные заведения. Также абитуриенты могут скачать отдельные карточки результатов по каждому предмету.
Участники основных сессий НМТ, которые проходили тестирование после 30 мая, получат свои результаты в личных кабинетах не позднее 3 июля.
УЦОЯО призвал абитуриентов регулярно проверять свои кабинеты, чтобы не пропустить появление результатов.
Для поступления в украинские вузы достаточно информационной карточки участника НМТ, которая формируется в личном кабинете.
В то же время участники, которым необходимо подать официальный документ с результатами в зарубежное учебное заведение, смогут заказать специальную выписку со сведений о результатах НМТ. Речь идет о справке с подписью директора Украинского центра оценки качества образования и печатью учреждения.
В Центре сообщили, что такая возможность появится после того, как результаты получат участники всех сессий тестирования.
Напомним, что участники НМТ, сдавшие тестирование 1-3 июня, также уже могут ознакомиться со своими официальными результатами в личных кабинетах и оформить информационную карточку для поступления в украинские вузы.
РБК-Украина также сообщало, что даже в случае провала НМТ абитуриенты могут продолжить обучение в 2026 году. Без результатов теста можно поступить в военные вузы (по внутренним экзаменам), специализированные и профессиональные колледжи, а также на отдельные польско-украинские образовательные программы.