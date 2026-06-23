Результаты НМТ-2026: где найти свои баллы и как получить справку с печатью УЦОЯО

Главное: Результаты НМТ: Участники основных сессий НМТ-2026, сдавшие тестирование 8 и 9 июня, с сегодняшнего дня могут ознакомиться со своими официальными результатами по шкале 100-200 баллов.

Участники основных сессий НМТ-2026, сдавшие тестирование 8 и 9 июня, с сегодняшнего дня могут ознакомиться со своими официальными результатами по шкале 100-200 баллов. Где найти результаты: Оценки уже загружены в личные кабинеты абитуриентов.

Оценки уже загружены в личные кабинеты абитуриентов. График для других сессий: Абитуриенты, сдавшие НМТ в другие дни после 30 мая, получат свои баллы в личных кабинетах не позднее 3 июля.

Абитуриенты, сдавшие НМТ в другие дни после 30 мая, получат свои баллы в личных кабинетах не позднее 3 июля. Правила для поступления за границу: Для иностранных вузов требуется специальная бумажная выписка из данных НМТ с мокрой печатью учреждения и подписью директора УЦОЯО.

Результаты участников, сдававших тестирование 4 и 5 июня, были обнародованы еще 18 июня.

Где посмотреть результаты НМТ

Официальные результаты размещены в личных кабинетах участников тестирования.

Во вкладке "Результат НМТ-2026" доступна информационная карточка участника НМТ, которая необходима для поступления в украинские высшие учебные заведения. Также абитуриенты могут скачать отдельные карточки результатов по каждому предмету.

Когда будут результаты других сессий

Участники основных сессий НМТ, которые проходили тестирование после 30 мая, получат свои результаты в личных кабинетах не позднее 3 июля.

УЦОЯО призвал абитуриентов регулярно проверять свои кабинеты, чтобы не пропустить появление результатов.

Что делать тем, кто поступает за границу

Для поступления в украинские вузы достаточно информационной карточки участника НМТ, которая формируется в личном кабинете.

В то же время участники, которым необходимо подать официальный документ с результатами в зарубежное учебное заведение, смогут заказать специальную выписку со сведений о результатах НМТ. Речь идет о справке с подписью директора Украинского центра оценки качества образования и печатью учреждения.

В Центре сообщили, что такая возможность появится после того, как результаты получат участники всех сессий тестирования.