Результати НМТ-2025: з якого предмету найбільше учасників набрали 200 балів

Результати НМТ-2025

Загальна явка на основні сесії становить 91% від кількості зареєстрованих учасників - це вищий показник, ніж торік. У Міністерстві освіти підкреслюють, що така активність демонструє серйозне ставлення випускників до вступної кампанії, навіть попри складні умови воєнного часу.

"Попри всі труднощі, вступники з усієї України, включно з прифронтовими регіонами, показують високу мотивацію та конкурентоспроможні результати. Це свідчить про зрілість молоді та стійкість освітньої системи", - наголосив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Найбільше 200-бальників наразі з математики - 1163 учасники. За нею - англійська мова (765) та українська (658). Усього 2414 вступників отримали 200 балів хоча б з одного предмета. З них 250 набрали максимум із двох предметів, 31 - із трьох, а троє - з чотирьох.

Частка тих, хто не подолав поріг з математики, знизилася до 11,7% (торік було 14%). Серед найскладніших вибіркових предметів - фізика (10% не подолали поріг), хімія (6%) та іспанська мова (4,5%). Водночас через невелику кількість учасників цих тестів шкала оцінювання є більш чутливою.

Деталі цьогорічного тестування

Цього року для проходження НМТ зареєструвалися 317 083 людини - більше, ніж у 2024-му. З них 236 529 - цьогорічні випускники, решта - ті, хто вступає після перерви у навчанні. Стабільною залишається кількість учасників, які складають тестування за кордоном.

Ті, хто не подолав поріг з певних предметів, зберігають можливість вступити до фахових коледжів та закладів професійної освіти. В уряді наголошують на потребі у кадрах для відновлення країни - механіках, аграрниках, будівельниках, молодшому медперсоналі.

НМТ-2025 триватиме до 25 липня (включно з додатковими сесіями). Усі, хто з поважних причин не склав тестування під час основних сесій, ще мають шанс пройти його, визначитися з освітнім маршрутом і скористатися бюджетними квотами або грантами на навчання.