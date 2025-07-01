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Результаты НМТ-2025: по какому предмету больше всего участников набрали 200 баллов

Вторник 01 июля 2025 17:17
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Результаты НМТ-2025: по какому предмету больше всего участников набрали 200 баллов Стали известны результаты НМТ-2025 (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Уже стали известны результаты 13 из 17 основных сессий национального мультипредметного теста (НМТ), участие в которых приняли более 218 тысяч человек. Больше всего участников набрали 200 баллов по математике.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию МОН.

Результаты НМТ-2025

Общая явка на основные сессии составляет 91% от количества зарегистрированных участников - это более высокий показатель, чем в прошлом году. В Министерстве образования подчеркивают, что такая активность демонстрирует серьезное отношение выпускников к вступительной кампании, даже несмотря на сложные условия военного времени.

"Несмотря на все трудности, поступающие со всей Украины, включая прифронтовые регионы, показывают высокую мотивацию и конкурентоспособные результаты. Это свидетельствует о зрелости молодежи и устойчивости образовательной системы", - подчеркнул министр образования и науки Оксен Лисовый.

Больше всего 200-бальников сейчас по математике - 1163 участника. За ней - английский язык (765) и украинский (658). Всего 2414 поступающих получили 200 баллов хотя бы по одному предмету. Из них 250 набрали максимум по двум предметам, 31 - по трем, а трое - по четырем.

Доля тех, кто не преодолел порог по математике, снизилась до 11,7% (в прошлом году было 14%). Среди самых сложных выборочных предметов - физика (10% не преодолели порог), химия (6%) и испанский язык (4,5%). В то же время из-за небольшого количества участников этих тестов шкала оценивания является более чувствительной.

Детали нынешнего тестирования в этом году

В этом году для прохождения НМТ зарегистрировались 317 083 человека - больше, чем в 2024-м. Из них 236 529 - выпускники этого года, остальные - те, кто поступает после перерыва в учебе. Стабильным остается количество участников, которые сдают тестирование за границей.

Те, кто не преодолел порог по определенным предметам, сохраняют возможность поступить в профессиональные колледжи и учреждения профессионального образования. В правительстве отмечают потребность в кадрах для восстановления страны - механиках, аграрниках, строителях, младшем медперсонале.

НМТ-2025 продлится до 25 июля (включая дополнительные сессии). Все, кто по уважительным причинам не сдал тестирование во время основных сессий, еще имеют шанс пройти его, определиться с образовательным маршрутом и воспользоваться бюджетными квотами или грантами на обучение.

Добавим, что результаты нынешнего НМТ в целом соизмеримы с прошлогодними.

Ранее мы писали о том, что в 2025 году абитуриенты подают заявления в учреждения высшего образования онлайн через электронные кабинеты. Регистрация в них стартовала 1 июля.

Читайте также обо всем, что нужно знать абитуриентам в 2025 году.

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