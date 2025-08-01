Результати ЄВВ уже в кабінетах: як їх переглянути і що робити далі

Сьогодні, 1 серпня, учасники основних сесій єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ) для вступу до аспірантури отримали результати. Вони вже доступні в особистих кабінетах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Що побачать учасники

У вкладці результатів у кабінеті можна:

переглянути оцінку за шкалою 100-200 балів;

завантажити картку результатів із детальним розбором відповідей;

сформувати екзаменаційну картку, яка є обовʼязковою для вступу до аспірантури.

Як рахували бали

Оцінювання проводилося за шкалою 100-200 балів. Переведення тестових балів здійснено за таблицею № 20 додатка 5 до Порядку прийому на навчання у 2025 році, затвердженого наказом МОН № 168.

Тестові завдання для ЄВВ укладав Науково-методичний центр ВФПО. Саме до його фахівців варто звертатися, якщо виникли питання щодо структури або змісту завдань.

Раніше учасники вже отримали результати з ЄВІ. Тепер усі оцінки для вступу до аспірантури зібрані в одному місці - в кабінеті учасника.