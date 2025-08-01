Результаты ЕВИ уже в кабинетах: как их просмотреть и что делать дальше

Сегодня, 1 августа, участники основных сессий единого вступительного испытания по методологии научных исследований (ЕВИ) для поступления в аспирантуру получили результаты. Они уже доступны в личных кабинетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Что увидят участники

Во вкладке результатов в кабинете можно:

просмотреть оценку по шкале 100-200 баллов;

загрузить карточку результатов с детальным разбором ответов;

сформировать экзаменационную карточку, которая является обязательной для поступления в аспирантуру.

Как считали баллы

Оценивание проводилось по шкале 100-200 баллов. Перевод тестовых баллов осуществлен по таблице № 20 приложения 5 к Порядку приема на обучение в 2025 году, утвержденному приказом МОН № 168.

Тестовые задания для ЕВИ составлял Научно-методический центр ВФПО. Именно к его специалистам стоит обращаться, если возникли вопросы по структуре или содержанию заданий.

Ранее участники уже получили результаты ЕВЭ. Теперь все оценки для поступления в аспирантуру собраны в одном месте - в кабинете участника.