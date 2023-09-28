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Результати будуть. Зеленський провів важливі наради з розвідкою та військовими

Україна, Четвер 28 вересня 2023 21:45
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Результати будуть. Зеленський провів важливі наради з розвідкою та військовими Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 28 вересня, провів важливі наради з керівниками розвідки, а також з військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави у Facebook.

"Провів сьогодні кілька відповідних нарад, зокрема важливу нараду із керівниками розвідки. Результати будуть", - сказав президент.

Також президент подякував всім військовим, які перебувають на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Шахтарському та південних напрямках, а також в районі Марʼїнки та Авдіївки.

"Працюємо, щоб у вас було більше зброї, більше потужної та ефективної зброї! Нашої української зброї. І це буде", - додав президент.

Ситуація на фронті

ЗСУ вийшли на лінію окопів на захід від Вербового Запорізької області, а також, ймовірно, здійснили прорив із бронетехнікою на лінії Роботине-Вербове.

Речника Генштабу Павло Ковальчук повідомляв, що українські військові успішно відбили атаку російських військ у районі Рівнополя Донецької області. Своєю чергою окупанти не наступали на Куп'янсько-Лиманському напрямку.

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