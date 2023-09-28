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Результаты будут. Зеленский провел важные совещания с разведкой и военными

Украина, Четверг 28 сентября 2023 21:45
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Результаты будут. Зеленский провел важные совещания с разведкой и военными Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 28 сентября, провел важные совещания с руководителями разведки, а также с военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в Facebook.

"Провел сегодня несколько соответствующих совещаний, в частности важное совещание с руководителями разведки. Результаты будут", - сказал президент.

Также президент поблагодарил всех военных, которые находятся на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Шахтерском и южных направлениях, а также в районе Марьинки и Авдеевки.

"Работаем, чтобы у вас было больше оружия, больше мощного и эффективного оружия! Нашего украинского оружия. И это будет", - добавил президент.

Ситуация на фронте

ВСУ вышли на линию окопов к западу от Вербового Запорожской области, а также, вероятно, совершили прорыв с бронетехникой на линии Работино-Вербовое.

Спикер Генштаба Павел Ковальчук сообщал, что украинские военные успешно отбили атаку российских войск в районе Ровнополя Донецкой области. В свою очередь оккупанты не наступали на Купянско-Лиманском направлении.

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