ЗСУ відбили атаку в районі Рівнополя, а росіяни не наступали біля Куп'янська і Лимана

Українські військові успішно відбили атаку російських військ у районі Рівнополя Донецької області. Своєю чергою окупанти не наступали на Куп'янсько-Лиманському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення речника Генштабу Павла Ковальчука в ефірі телемарафону.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили атаку противника в районі Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де минулої доби здійснив 13 невдалих спроб витіснити підрозділи ЗСУ з займаних позицій.

На Шахтарському напрямку українські військові відбили атаку в районі Рівнополя Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Роботине Запорізької області. Але успіху не мав.

На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію.

"Продовжують закріплюватись на зайнятих рубіжах та виснажують ворога", - додав спікер.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних дій не вів.

На Бахмутському напрямку ЗСУ успішно відбили атаки противника в районі Григорівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

"Водночас сили оборони продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулось 26 бойових зіткнень", - констатував Ковальчук.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу на ранок 28 вересня, Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку. Минулої доби сталося 26 бойових зіткнень.

Зокрема, ЗСУ вийшли на лінію окопів на захід від Вербового Запорізької області, а також, ймовірно, здійснили прорив із бронетехнікою на лінії Роботине-Вербове.