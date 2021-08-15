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В результате землетрясения в Гаити погибли 724 человека, число жертв может возрасти

Автор: Сергей Пышкин

В Гаити, в результате землетрясения магнитудой 7,2, погибли 724 человека. Число жертв может возрасти.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Independent.

Во время подсчетов оказалось, что в результате трагедии более 1800 человек получили ранения. Сейчас известно о 724 погибших.

Размеры материального ущерба Гаити продолжают оцениваться.

Премьер-министр Гаити Ариэль Генри объявил чрезвычайное положение на территории страны, которое продлится по меньшей мере более месяца.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что утром 14 августа в Гаити произошло землетрясение. Толчки ощущались на территории всей страны.

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Землетрясение