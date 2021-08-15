В результате землетрясения в Гаити погибли 724 человека, число жертв может возрасти

Во время подсчетов оказалось, что в результате трагедии более 1800 человек получили ранения. Сейчас известно о 724 погибших.

Размеры материального ущерба Гаити продолжают оцениваться.

Премьер-министр Гаити Ариэль Генри объявил чрезвычайное положение на территории страны, которое продлится по меньшей мере более месяца.