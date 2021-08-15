Внаслідок землетрусу в Гаїті загинули 724 людини, кількість жертв може зрости

В Гаїті, внаслідок землетрусу магнітудою 7,2, загинули 724 людини. Кількість жертв може зрости.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Independent.
Внаслідок підрахунків виявилося, що внаслідок трагедії більше ніж 1800 осіб отримали поранення. Наразі відомо про 724 загиблих.
Розміри матеріальних збитків Гаїті продовжують оцінюватися.
Прем’єр-міністр Гаїті Аріель Генрі оголосив надзвичайний стан на території країни, який триватиме щонайменше місяць часу.
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що вранці 14 серпня в Гаїті стався землетрус. Поштовхи відчувалися на території усієї країни.