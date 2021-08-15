RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Внаслідок землетрусу в Гаїті загинули 724 людини, кількість жертв може зрости

Автор: Сергій Пишкін

В Гаїті, внаслідок землетрусу магнітудою 7,2, загинули 724 людини. Кількість жертв може зрости.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Independent.

Внаслідок підрахунків виявилося, що внаслідок трагедії більше ніж 1800 осіб отримали поранення. Наразі відомо про 724 загиблих.

Розміри матеріальних збитків Гаїті продовжують оцінюватися.

Прем’єр-міністр Гаїті Аріель Генрі оголосив надзвичайний стан на території країни, який триватиме щонайменше місяць часу.



Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що вранці 14 серпня в Гаїті стався землетрус. Поштовхи відчувалися на території усієї країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Землетрус