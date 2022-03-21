В результаті вибухів у Києві загинула одна людина

У Києві сьогодні ввечері прогриміло кілька вибухів у Подільському районі, в результаті яких почалася пожежа. На цю мить стало відомо, що одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера столиці Віталія Кличка.

"Рятувальники ліквідовують сильну пожежу на території одного з торгових центрів у Подільському районі столиці. В даний час-один загиблий. Всі служби-рятувальні, медики, поліція - працюють на місці. Інформація уточнюється", - зазначив мер.