В результаті вибухів у Києві загинула одна людина
У Києві сьогодні ввечері прогриміло кілька вибухів у Подільському районі, в результаті яких почалася пожежа. На цю мить стало відомо, що одна людина загинула.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера столиці Віталія Кличка.
"Рятувальники ліквідовують сильну пожежу на території одного з торгових центрів у Подільському районі столиці. В даний час-один загиблий. Всі служби-рятувальні, медики, поліція - працюють на місці. Інформація уточнюється", - зазначив мер.
Нагадаємо, окупанти вперше обстріляли Київ із нового озброєння. Російські військові використали снаряди, які спускають на парашутах.
Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що всі військові злочини Росії фіксуються та будуть розслідувані.
Ми також писали, що вранці 18 березня російські окупанти обстріляли житловий квартал у Подільському районі Києва на Виноградарі.
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