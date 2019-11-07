В результате взрыва на Житомирской трассе погиб полицейский

В результате взрыва в автомобиле "Мерседес", в который на Житомирской трассе в Киеве бросили взрывчатку, погиб полицейский. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Сообщается, что 43-летний полицейский, осуществлял физическую охрану предпринимателя. Еще двое - 57-летний предприниматель и 34-летний водитель с телесными повреждениями разной степени тяжести находятся в медицинских учреждениях на стационарном лечении.

"Сейчас следствием рассматривается несколько версий совершения этого уголовного преступления, однако приоритетной является - предпринимательская деятельность 57-летнего мужчины", - заявил временно исполняющий обязанности начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Виктор Нечитайло.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Сейчас проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к этому уголовному преступлению.

Напомним, на Житомирской трассе в Киеве вечером в среду, 6 ноября, неизвестный бросил взрывчатку на крышу автомобиля "Мерседес", что привело к взрыву.

РБК-Украина сообщало, что по даннім СМИ, в салоне автомобиля "Мерседес" находился директор фармацевтической фирмы Игорь Сало.