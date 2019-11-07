В результаті вибуху на Житомирській трасі загинув поліцейський

В результаті вибуху у автомобілі "Мерседес", в який на Житомирській трасі у Києві кинули вибухівку, загинув поліцейський. Про це повідомили в прес-службі поліції.

Повідомляється, що 43-річний поліцейський, здійснював фізичну охорону підприємця. Ще двоє - 57-річний підприємець і 34-річний водій з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості перебувають в медичних установах на стаціонарному лікуванні.

"Наразі слідством розглядається кілька версій скоєння цього кримінального правопорушення, однак пріоритетною є – підприємницька діяльність 57-річного чоловіка", - заявив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві Віктор Нечитайло.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Зараз проводяться розшукові заходи спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до цього кримінального правопорушення.

Нагадаємо, на Житомирській трасі в Києві ввечері в середу, 6 листопада, невідомий кинув вибухівку на дах автомобіля "Мерседес", що призвело до вибуху.

РБК-Україна повідомляло, що за даннім ЗМІ, в салоні автомобіля "Мерседес" знаходився директор фармацевтичної фірми Ігор Сало.