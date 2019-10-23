Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в центре Киева

Фото: на месте происшествия (скрин видео)

Сообщение о взрыве с жертвами поступило в полицию в 23:00 вторника

Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в центре Киева на улице Пушкинской во вторник, 22 октября, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

"Около 23:00 в Шевченковское управление полиции поступило сообщение о том, что мужчина услышал взрыв на улице Пушкинской. На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, взрывотехники и врачи", - говорится в сообщении.

По прибытии правоохранители обнаружили двух мужчин без признаков жизни и девушку с телесными повреждениями, которая была госпитализирована.

Устанавливаются обстоятельства инцидента, решается вопрос о даче правовой квалификации данному событию.

В центре Киева прогремел взрыв. Двое мужчин погибли, девушка получила ранения Опубліковано Информатор Киев Вівторок, 22 жовтня 2019 р.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что вечером во вторник, 22 октября, в центре Киева на улице Пушкинской, 34 произошел взрыв, в результате которого два человека погибли, а проходившая мимо женщина получила ранения.