В результате взрыва на Позняках пострадали 5 человек

По состоянию на утро 22 июня стало известно о 5 пострадавших в результате взрыва в доме на Позняках в Киеве. Вместе с тем, в результате происшествия погибли трое человек.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас на месте работают психологи ГСЧС, которые оказывают экстренную психологическую помощь эвакуированным жителям дома. Также произведено укрепление строительных конструкций.

Вместе с тем, спасатели опубликовали видео с места взрыва.

По состоянию на утро спасателями эвакуировано 23 человека и 3 человека спасены.

Напомним, вчера произошел мощный взрыв в жилом доме на Позняках.

В результате спасатели не исключают дальнейшее разрушение поврежденного дома и сейчас укрепляют его конструкции.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что поврежденный дом скорее всего придется разбирать, чтобы не допустить дальнейшего разрушения, а жителей временно переселят.