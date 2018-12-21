В результате взрыва метана на шахте в Чехии 10 человек получили ранения

Фото: флаг Чехии (flickr.com/superciliousness)

Из-за плохой видимости работа спасательных подразделений усложнена

Один шахтер погиб, а 10 человек пропали без вести после взрыва метана на шахте в Чехии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, еще 10 человек получили ранения в результате взрыва в некоторых подземных рабочих зонах. Также отмечено, что плохая видимость мешала работе спасательных подразделений.

"На шахте СSM (шахта имени Чехословацкого союза молодежи) около города Карвина на северо-востоке Чешской Республики произошел взрыв метана", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате взрыва "в шахте разрушены некоторые участки, на которых проходили работы".

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области произошел взрыв на шахте "Покровская", в результате инцидента пострадали семь горняков. Так, семеро горняков пострадали, один из них в тяжелом состоянии в результате взрыва на шахте "Покровская" в поселке Удачное.

Как писало РБК-Украина, в январе на предприятии "Шахтоуправление "Покровское" произошла вспышка метана, в результате чего пострадали восемь человек.

20 января 2018 на оккупированной территории Донецкой области в городе Ждановка на ОАО "Шахта Ждановская" произошел взрыв, в результате происшествия погибли 2 человека. На момент взрыва в шахте находились 316 человек. Тела погибших горняков подняли на поверхность, другие вышли самостоятельно. Взорвалась метановоздушная смесь.