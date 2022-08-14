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В результате вражеского обстрела Энергодара погиб гражданский

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Воскресенье 14 августа 2022 17:34
В результате вражеского обстрела Энергодара погиб гражданский Фото: в результате вражеского обстрела Энергодара погиб гражданский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные нанесли удар по Энергодару Запорожской области. В результате обстрела погиб гражданский.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Энергодарского городского головы Дмитрия Орлова.

"14 августа, убийственные провокации, которые сознательно творят оккупанты, забрали в Энергодаре еще одну человеческую жизнь", - пишет Орлов.

Во время обстрела погиб гражданский, который выгуливал собаку. Питомец также не уцелел.

Обновлено в 17:44

Как отмечает Орлов, с 15:00 до 15:30 российские военные произвели по меньшей мере 6 выстрелов.

В результате обстрела погиб работник Запорожской АЭС

"Еще двое энергодарцев получили ранения и доставлены в специализированную медико-санитарную часть Энергодара", - пишет городской голова.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты, 14 августа, обстреляли город Энергодар, которое находится вблизи Запорожской АЭС. В результате удара пострадали гражданские.

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