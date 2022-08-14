Внаслідок ворожого обстрілу Енергодара загинув цивільний
Російські військові завдали удару по Енергодару Запорізької області. Внаслідок обстрілу загинув цивільний.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Енергодарського міського голови Дмитра Орлова.
"14 серпня, вбивчі провокації, що свідомо чинять окупанти, забрали в Енергодарі ще одне людське життя", - пише Орлов.
Під час обстрілу загинув цивільний, який вигулював собаку. Вихованець також не вцілів.
Оновлено о 17:44
Як відзначає Орлов, з 15:00 до 15:30 російські військові зробили щонайменше 6 пострілів.
Внаслідок обстрілу загинув працівник Запорізької АЕС
"Ще двоє енергодарців отримали поранення і наразі доправлені до спеціалізованої медико-санітарної частини Енергодару", - пише міський голова.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти, 14 серпня, обстріляли місто Енергодар, яке знаходиться поблизу Запорізької АЕС. Внаслідок удару постраждали цивільні.
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