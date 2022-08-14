Внаслідок ворожого обстрілу Енергодара загинув цивільний

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Енергодарського міського голови Дмитра Орлова.

"14 серпня, вбивчі провокації, що свідомо чинять окупанти, забрали в Енергодарі ще одне людське життя", - пише Орлов.

Під час обстрілу загинув цивільний, який вигулював собаку. Вихованець також не вцілів.

Оновлено о 17:44

Як відзначає Орлов, з 15:00 до 15:30 російські військові зробили щонайменше 6 пострілів.

Внаслідок обстрілу загинув працівник Запорізької АЕС

"Ще двоє енергодарців отримали поранення і наразі доправлені до спеціалізованої медико-санітарної частини Енергодару", - пише міський голова.