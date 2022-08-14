ua ru
Нд, 14 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Внаслідок ворожого обстрілу Енергодара загинув цивільний

Новость на русском →
Неділя 14 серпня 2022 17:34
Внаслідок ворожого обстрілу Енергодара загинув цивільний Фото: внаслідок ворожого обстрілу Енергодара загинув цивільний (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові завдали удару по Енергодару Запорізької області. Внаслідок обстрілу загинув цивільний.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Енергодарського міського голови Дмитра Орлова.

"14 серпня, вбивчі провокації, що свідомо чинять окупанти, забрали в Енергодарі ще одне людське життя", - пише Орлов.

Під час обстрілу загинув цивільний, який вигулював собаку. Вихованець також не вцілів.

Оновлено о 17:44

Як відзначає Орлов, з 15:00 до 15:30 російські військові зробили щонайменше 6 пострілів.

Внаслідок обстрілу загинув працівник Запорізької АЕС

"Ще двоє енергодарців отримали поранення і наразі доправлені до спеціалізованої медико-санітарної частини Енергодару", - пише міський голова.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти, 14 серпня, обстріляли місто Енергодар, яке знаходиться поблизу Запорізької АЕС. Внаслідок удару постраждали цивільні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Энергодар
NEWS
Вертоліт і 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
Вертоліт і 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
DAILY
Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей