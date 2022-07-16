В результате утреннего ракетного удара по Одессе есть раненый

В результате ракетного обстрела Одессы в субботу, 16 июля, ранения получил один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.
"Предварительно установлено одного потерпевшего. Так, в результате попадания вражеского снаряда, 30-летний мужчина ранен обломками в область головы", - говорится в сообщении.
Также в прокуратуре открыли уголовное производство по факту случившегося.
"Правоохранители проводят первоочередные следственные действия. Также в ходе проведения осмотра места происшествия обнаружены и изъяты обломки от механизма ракеты", - добавляют в ведомстве, уточняя, что спасатели продолжают гасить пожар на складе.
В прокуратуре отмечают, что какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют.
Напомним, утром 16 июля российские войска нанесли по Одессе ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95 по направлению Ставрополья. Загорелся склад.
Как сообщалось, в понедельник, 16 июля, утром полицейские задержали четырех человек, фотографировавших место и последствия ракетного удара по складу в Одессе.
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