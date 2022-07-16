UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В результате утреннего ракетного удара по Одессе есть раненый

Фото: последствия ракетного удара по Одессе 16 июля (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

В результате ракетного обстрела Одессы в субботу, 16 июля, ранения получил один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

"Предварительно установлено одного потерпевшего. Так, в результате попадания вражеского снаряда, 30-летний мужчина ранен обломками в область головы", - говорится в сообщении.

Также в прокуратуре открыли уголовное производство по факту случившегося.

"Правоохранители проводят первоочередные следственные действия. Также в ходе проведения осмотра места происшествия обнаружены и изъяты обломки от механизма ракеты", - добавляют в ведомстве, уточняя, что спасатели продолжают гасить пожар на складе.

В прокуратуре отмечают, что какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют.

Напомним, утром 16 июля российские войска нанесли по Одессе ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95 по направлению Ставрополья. Загорелся склад.

Как сообщалось, в понедельник, 16 июля, утром полицейские задержали четырех человек, фотографировавших место и последствия ракетного удара по складу в Одессе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса