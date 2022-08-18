В результате утреннего обстрела Харькова погиб человек, число пострадавших возросло

Российские оккупанты утром 18 августа нанесли удар по Слободскому району Харькова. В результате обстрелов погиб человек, еще 18 пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Российские оккупанты утром попали в помещение общежития, что в Слободском районе Харькова", - отметил чиновник.
Глава области также указал, что по состоянию на 07:15 утра известно об одном погибшем и 18 раненых, из них двое - дети.
В свою очередь мэр города Игорь Терехов проинформировал, что всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.
Он рассказал, что площадь пожара составила 800 квадратных метров.
"В Холодногорском районе был очень большой пожар в административном здании. Его площадь более 4,5 тысяч квадратных метров", - добавил городской голова.
Напомним, утром 18 августа российские оккупанты нанесли массированный удар по Слободском и Холодногорском районах Харькова.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.