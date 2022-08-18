В результате утреннего обстрела Харькова погиб человек, число пострадавших возросло

"Российские оккупанты утром попали в помещение общежития, что в Слободском районе Харькова", - отметил чиновник.



Глава области также указал, что по состоянию на 07:15 утра известно об одном погибшем и 18 раненых, из них двое - дети.

В свою очередь мэр города Игорь Терехов проинформировал, что всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.

Он рассказал, что площадь пожара составила 800 квадратных метров.

"В Холодногорском районе был очень большой пожар в административном здании. Его площадь более 4,5 тысяч квадратных метров", - добавил городской голова.