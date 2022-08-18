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В результате утреннего обстрела Харькова погиб человек, число пострадавших возросло

Фото: Оккупанты обстреляли Харьков (t.me/ihor_terekhov)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты утром 18 августа нанесли удар по Слободскому району Харькова. В результате обстрелов погиб человек, еще 18 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Российские оккупанты утром попали в помещение общежития, что в Слободском районе Харькова", - отметил чиновник.

Глава области также указал, что по состоянию на 07:15 утра известно об одном погибшем и 18 раненых, из них двое - дети.

В свою очередь мэр города Игорь Терехов проинформировал, что всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.

Он рассказал, что площадь пожара составила 800 квадратных метров.

"В Холодногорском районе был очень большой пожар в административном здании. Его площадь более 4,5 тысяч квадратных метров", - добавил городской голова.

Напомним, утром 18 августа российские оккупанты нанесли массированный удар по Слободском и Холодногорском районах Харькова.

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