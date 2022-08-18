Унаслідок ранкового обстрілу Харкова загинула людина, кількість постраждалих зросла

Російські окупанти вранці 18 серпня завдали удару по Слобідському району Харкова. Внаслідок обстрілів загинула людина, ще 18 постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Російські окупанти зранку влучили у приміщення гуртожитку, що в Слобідському районі Харкова", - зазначив посадовець.
Очільник області такод вказав, що станом на 07:15 ранку відомо про одного загиблого та 18 поранених, із них двоє - діти.
Своєю чергою мер міста Ігор Терехов поінформував, що всіх постраждалих доправили до медичних закладів.
Він розповів, що площа пожежі становила 800 квадратних метрів.
"У Холодногірському районі була дуже велика пожежа в адміністративній будівлі. Його площа понад 4,5 тисяч квадратних метрів", - додав міський голова.
Нагадаємо, вранці 18 серпня російські окупанти завдали масованого удару по Слобідському та Холодногірському районах Харкова.
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