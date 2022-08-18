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В результате утреннего обстрела Харькова начался масштабный пожар, - Терехов

Фото: В результате утреннего обстрела Харькова начался масштабный пожар (ДСНС)
Автор: Олег Васкив

В результате утреннего обстрела в Харькове начался масштабный пожар. Горит админздание в Холодногорском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского городского головы Игоря Терехова.

Мэр отметил, по словам руководства Госслжбы по чрезвычайным ситуациям, от мощного пламени дом начал рушиться.

Кроме этого, Терехов добавил, что огонь от адмнистративного здания перекинулся на полтора десятка машин, которые были припаркованы поблизости.

Напомним, утром 18 августа российские оккупанты нанесли массированный удар по Слободском и Холодногорском районах Харькова.

В результате атаки врага пострадали по меньшей мере пять человек, среди которых - ребенок.

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