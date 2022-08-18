Унаслідок ранкового обстрілу Харкова почалася масштабна пожежа, - Терехов

Унаслідок ранкового обстрілу в Харкові почалася масштабна пожежа. Горить адмінбудівля у Холодногірському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram харківського міського голови Ігоря Терехова.
Мер зазначив, за словами керівництва Держслужби з надзвичайних ситуацій, від потужного полум'я будинок почав обвалюватися.
Окрім цього, Терехов додав, що вогонь від адмністративної будівлі перекинувся на півтора десятка машин, які були припарковані поблизу.
Нагадаємо, вранці 18 серпня російські окупанти завдали масованого удару по Слобідському та Холодногірському районах Харкова.
Унаслідок атаки ворога постраждали щонайменше п'ятеро осіб, серед яких - дитина.
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