В результате удара Израиля в Сирии погибли девять военных

Израильская армия пока не комментирует эту информацию

Израиль нанес удар по сирийской базе возле Аллеппо, в результате чего погибли девять проправительственных военных. Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает DW.

Израильская армия пока не комментирует эту информацию.

Ранее наблюдатели сообщали, что на сирийской базе также находились иранские военные.

Так, согласно информации наблюдателей, было зафиксировано волну взрывов возле аэропорта Нейраб.

"Они были вызваны ракетной атакой, вероятно, она была осуществлена Израилем. Целью были позиции сирийского режима и его союзников в аэропорту Нейраб и вокруг него", - сообщил Сирийский центр мониторинга.

Напомним, ранее в Израиле заявили о новой ракетной атаке палестинских группировок, в ответ на которую израильские военные нанесли удар по ряду объектов ХАМАС.

Так, израильские военные рассказали, что, несмотря на договоренность о прекращении огня, палестинские группировки в секторе Газы выпустили две ракеты в сторону Израиля в ночь на воскресенье, 15 июля.

Ранее, 14 июля, Израиль и вооруженные группировки сектора Газы договорились о перемирии.

В свою очередь премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов наращивать интенсивность ударов по сектору Газа.