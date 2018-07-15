Ізраїль і палестинські угруповання домовилися про припинення вогню

Військові Ізраїлю і представники ХАМАС оголосили про перемир'я

Ізраїль і збройні угруповання сектора Газа, домовились про перемир'я. Про це йдеться в повідомленні на сайті організації.

Це сталося після того, як Ізраїль завдав найпотужніший за останні чотири роки удар по позиціях ХАМАС.

Так, палестинська сторона повідомила про загибель двох осіб. Представник ХАМАС заявив, що спокій вдалося відновити "завдяки зусиллям Єгипту".

Як повідомляється, терористична організація Палестинський ісламський джихад розповсюдила заяву, в якій також вказала про перемир'я.

Крім того, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що атака стала відповіддю на ракети, випущені представниками ХАМАС.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль готовий нарощувати інтенсивність ударів по сектору Газа.