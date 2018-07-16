Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах ХАМАС у відповідь на запуск ракет із сектора Гази

Одна з випущених палестинцями ракет була перехоплена системою протиракетної оборони "Залізний купол"

В Ізраїлі заявили про нову ракетну атаку палестинських угруповань, у відповідь на яку ізраїльські військові завдали удару по ряду об'єктів ХАМАС. Про це повідомили збройні сили Ізраїлю в Twitter.

Ізраїльські військові розповіли, що, незважаючи на домовленість про припинення вогню, палестинські угруповання в секторі Гази випустили дві ракети у бік Ізраїлю в ніч на неділю, 15 липня.

Одна з випущених ракет була перехоплена системою протиракетної оборони "Залізний купол".

"У бік Ізраїлю було запущено дві ракети. Система "Залізний купол" перехопила одну з ракет", - йдеться в повідомленні.

Following reports regarding sirens in Sderot, two rockets were launched from Gaza towards Israel. The Iron Dome aerial defense system intercepted one of the rockets pic.twitter.com/YJQLdQizJR — IDF (@IDFSpokesperson) July 14, 2018

У відповідь на нову атаку ізраїльські військові завдали авіаударів по низці об'єктів бойовиків ХАМАС у секторі Гази, однією з цілей став тренувальний центр терористів.

Нагадаємо, 14 липня Ізраїль і збройні угруповання сектора Гази домовилися про перемир'я.