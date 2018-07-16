В результаті удару Ізраїлю в Сирії загинуло дев'ять військових

Ізраїльська армія наразі не коментує цю інформацію

Ізраїль завдав удару по сирійській базі біля Аллеппо, в результаті чого загинуло дев'ять проурядових військових. Про це повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, передає DW.

Ізраїльська армія поки не коментує цю інформацію.

Раніше спостерігачі повідомляли, що на сирійській базі також знаходились іранські військові.

Так, згідно з інформацією спостерігачів, було зафіксовано хвилю вибухів біля аеропорту Нейраб.

"Вони були викликані ракетною атакою, ймовірно, вона була здійснена Ізраїлем. Ціллю були позиції сирійського режиму та його союзників у аеропорті Нейраб і навколо нього", - повідомив Сирійський центр моніторингу.

Нагадаємо, раніше в Ізраїлі заявили про нову ракетну атаку палестинських угруповань, у відповідь на яку ізраїльські військові завдали удару по ряду об'єктів ХАМАС.

Так, ізраїльські військові розповіли, що, незважаючи на домовленість про припинення вогню, палестинські угруповання в секторі Гази випустили дві ракети у бік Ізраїлю в ніч на неділю, 15 липня.

Раніше, 14 липня, Ізраїль і збройні угруповання сектора Гази домовилися про перемир'я.

В свою чергу прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль готовий нарощувати інтенсивність ударів по сектору Газа.