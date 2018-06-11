В результате терактов в Афганистане в понедельник погибли 33 человека

В провинции Кундуз как минимум 15 сотрудников афганских сил безопасности были убиты во время нападения талибов

В Афганистане в результате нескольких терактов в понедельник, 11 июня, погибли по меньшей мере 33 человека. В частности, речь идет о нападении самоубийцы в Кабуле, взрыве заложенной на дороге бомбы в провинции Газни и нападении в провинциях Нангархар и Кундуз, передает "Радио Свобода".

В частности, в северной провинции Кундуз как минимум 15 сотрудников афганских сил безопасности были убиты во время нападения талибов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабуле (Афганистан) у правительственных учреждений подорвался смертник, в результате чего погибли не менее 12 человек, а 31 человек был ранен.

Кроме того, в восточной провинции Газни, бомба взорвалась под микроавтобусом, в результате чего погибли шесть человек, среди которых женщины и дети, а еще трое получили ранения.