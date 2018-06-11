Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

На востоке Афганистана взорвали микроавтобус, погибли 6 человек

НовостиПроисшествия    11.06.2018 - 11:22
Иллюстрационное фото: взрыв (pixabay.com/MarkusVogt)
Иллюстрационное фото: взрыв (pixabay.com/MarkusVogt)

Среди погибших есть женщины и дети

На востоке Афганистана взорвали микроавтобус, в результате чего погибли 6 человек. Об этом сообщает АР со ссылкой на местных чиновников.

"Придорожная бомба ударила по микроавтобус в восточной провинции Газни, убив шесть человек", - говорится в сообщении.

Как сообщается, среди погибших есть женщины и дети. Также в результате взрыва пострадали еще три человека.

По словам Арифа Ноори, представителя губернатора провинции, бомбу заложили талибы.

Напомним, ранее сегодня в результате взрыва газа в китайской провинции Гуйчжоу пострадали по меньшей мере 24 человека.

 

Украина готова увеличить численность военных в Афганистане в три раза, - Полторак Власти Афганистана объявили о временно перемирии с "Талибаном"
Теги публикации: Афганистан  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Пыталась сделать селфи: в днепровском кафе скончалась посетительница (фото)
В Грузии из выброшенных на свалку яиц родились сотни цыплят (видео)
В Черкасской области местные депутаты накинулись с кулаками на женщину за замечание (видео)
Победительница "Холостяка" вышла замуж: подробности бракосочетания
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь