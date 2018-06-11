На востоке Афганистана взорвали микроавтобус, погибли 6 человек

Среди погибших есть женщины и дети

На востоке Афганистана взорвали микроавтобус, в результате чего погибли 6 человек. Об этом сообщает АР со ссылкой на местных чиновников.

"Придорожная бомба ударила по микроавтобус в восточной провинции Газни, убив шесть человек", - говорится в сообщении.

Как сообщается, среди погибших есть женщины и дети. Также в результате взрыва пострадали еще три человека.

По словам Арифа Ноори, представителя губернатора провинции, бомбу заложили талибы.

Напомним, ранее сегодня в результате взрыва газа в китайской провинции Гуйчжоу пострадали по меньшей мере 24 человека.