На востоке Афганистана взорвали микроавтобус, погибли 6 человек

Среди погибших есть женщины и дети
На востоке Афганистана взорвали микроавтобус, в результате чего погибли 6 человек. Об этом сообщает АР со ссылкой на местных чиновников.
"Придорожная бомба ударила по микроавтобус в восточной провинции Газни, убив шесть человек", - говорится в сообщении.
Как сообщается, среди погибших есть женщины и дети. Также в результате взрыва пострадали еще три человека.
По словам Арифа Ноори, представителя губернатора провинции, бомбу заложили талибы.
Напомним, ранее сегодня в результате взрыва газа в китайской провинции Гуйчжоу пострадали по меньшей мере 24 человека.