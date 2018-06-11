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У результаті терактів в Афганістані у понеділок загинули 33 людини

НовиниНадзвичайні події    11.06.2018 - 14:48
Ілюстративне фото (twitter.com AfghanAffairs)
Ілюстративне фото (twitter.com AfghanAffairs)

У провінції Кундуз щонайменше 15 співробітників афганських сил безпеки були вбиті під час нападу талібів

В Афганістані внаслідок декількох терактів у понеділок, 11 червня, загинуло щонайменше 33 людини. Зокрема, йдеться про напад самогубці в Кабулі, вибух закладеної на дорозі бомби в провінції Газні та напади у провінціях Нангархар і Кундуз, передає "Радіо Свобода".

Зокрема, у північній провінції Кундуз щонайменше 15 співробітників афганських сил безпеки були вбиті під час нападу талібів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кабулі (Афганістан) біля урядових установ підірвався смертник, в результаті чого загинули не менше 12 осіб, а 31 особа була поранена.

Крім того, у східній провінції Газні, бомба вибухнула під мікроавтобусом, внаслідок чого загинули шестеро людей, серед яких жінки та діти, а ще троє отримали поранення.

Влада Афганістану оголосила про тимчасово перемир'я з "Талібаном" Вибух у Кабулі: число жертв досягло 14 людей
Теги публікації: загиблі, Афганистан, Теракт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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