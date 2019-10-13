В результате тайфуна в Японии уже погибли 7 человек

В результате мощного тайфуна в Японии семь человек погибли, еще 15 пропали без вести. Об этом передает Reuters.

Семь человек были убиты в таких районах, как префектуры Чиба, Гунма, Канагава и Фукусима, окружающие Токио. Среди погибших был мужчина в возрасте 60 лет, который был найден в затопленной квартире в Кавасаки. На сегодняшнее утро сообщается, что также около 100 человек получили травмы.

Отмечается, что это самый мощный тайфун, поразивший Японию за последнее десятилетие. Стихийное бедствие парализовало Токио, затопило реки и оставило почти полмиллиона домов без электричества по состояние на утро воскресенья, 13 октября.

Ожидалось, что тайфун "Хагибис" отправится в море в воскресенье вечером после того, как взбунтовался на северном острове Хоккайдо. Более шести миллионов людей были предупреждены ранее об эвакуации.

В Фукусиме, к северу от столицы, Tokyo Electric Power Co сообщила о нерегулярных показаниях датчиков, отслеживающих воду на АЭС Фукусимы за ночь. Завод был поврежден землетрясением 2011 года и цунами.

Напомним, ранее департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины дал рекомендации украинским гражданам в Японии в связи с тайфуном "Хагибис".

Тайфуну предшествовало землетрясение магнитудой 5,3, которое произошло в центральной части Японии в субботу, 12 октября.