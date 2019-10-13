В результате тайфуна в Японии уже погибли 7 человек

Еще 15 человек считаются пропавшими без вести, объявлена эвакуация
В результате мощного тайфуна в Японии семь человек погибли, еще 15 пропали без вести. Об этом передает Reuters.
Семь человек были убиты в таких районах, как префектуры Чиба, Гунма, Канагава и Фукусима, окружающие Токио. Среди погибших был мужчина в возрасте 60 лет, который был найден в затопленной квартире в Кавасаки. На сегодняшнее утро сообщается, что также около 100 человек получили травмы.
Отмечается, что это самый мощный тайфун, поразивший Японию за последнее десятилетие. Стихийное бедствие парализовало Токио, затопило реки и оставило почти полмиллиона домов без электричества по состояние на утро воскресенья, 13 октября.
Ожидалось, что тайфун "Хагибис" отправится в море в воскресенье вечером после того, как взбунтовался на северном острове Хоккайдо. Более шести миллионов людей были предупреждены ранее об эвакуации.
В Фукусиме, к северу от столицы, Tokyo Electric Power Co сообщила о нерегулярных показаниях датчиков, отслеживающих воду на АЭС Фукусимы за ночь. Завод был поврежден землетрясением 2011 года и цунами.
Напомним, ранее департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины дал рекомендации украинским гражданам в Японии в связи с тайфуном "Хагибис".
Тайфуну предшествовало землетрясение магнитудой 5,3, которое произошло в центральной части Японии в субботу, 12 октября.