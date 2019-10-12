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Тайфун в Японии достиг главного острова

Новости » Происшествия    12.10.2019 - 18:19
Тайфун в Японии достиг главного острова
Фото: тайфун в Японии (twitter.com)

На данный момент известно о почти 80 пострадавших

Мощный тайфун "Хагибис", который обрушился на Японию в субботу, 12 октября, достиг главного острова страны Хонсю и приближается к Токио. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японские СМИ.

По данным телеканала ANN, стихия, которая принесла на остров Хонсю порывы ветра до 60 м/с, движется в сторону японской столицы Токио. Власти объявили максимальный уровень опасности и начали эвакуацию населения.

Как сообщает телеканал NHK, жертвами тайфуна "Хагибис" стали уже по меньшей мере 2 человека в префектурах Гунма и Тиба. Также есть информация о 77 пострадавших в 26 японских префектурах. Еще четверо пропали без вести в перефектурах Гумма, Сидзуока, Нагано и Фукусима.

Напомним, ранее сообщалось, что на Японию обрушился мощный тайфун "Хагибис". Тогда было известно об одном погибшем и 5 пострадавших в результате стихии. В городах центральной Японии были затоплены целые районы.

Добавим, что департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины дал рекомендации украинским гражданам в Японии в связи с тайфуном "Хагибис".

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