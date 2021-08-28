В результате стычек на ЛГБТ-марше в Одессе пострадали почти 30 правоохранителей

Во время проведения ЛГБТ-шествия в Одессе задержаны полсотни правонарушителей. В результате стычек 29 правоохранителей получили телесные повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".
По словам начальника полиции Одесской области Николая Семенишина, 16 полицейских и 13 нацгвардейцев получили ожоги от газовых баллонов и другие повреждения.
Радикалы напали на правоохранителей после окончания акции.
Число задержанных правонарушителей достигло 51. На месте задержания работают следователи.
Ранее сообщалось, что сегодня в Одессе на ЛГБТ-акцию вышли около 200 человек. Радикалы бросали в колонну дымовые шашки.